Кубанские единороссы окажут поддержку Вениамину Кондратьеву на выборах

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22 мая 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Уже около 5 лет совместно с командой Губернатора кубанские единороссы работают в интересах жителей Краснодарского края, отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Гриценко.



Вчера, 21 мая, в ходе видеоконференции Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Вениамина Кондратьева на предстоящих выборах губернатора Краснодарского края.



По словам Николая Гриценко, Краснодарское региональное отделение партии «Единая Россия» окажет губернатору необходимую поддержку.



«Наша Партия, безусловно, считает выдвижение Вениамина Ивановича на новый срок логичным, ожидаемым и актуальным. Особенно с учетом нынешней ситуации. В течение пяти лет проводимая Вениамином Ивановичем политика − социальная, экономическая − была созвучна основным принципам, идеям и проектам Партии.

Слаженная работа законодательной и исполнительной власти, федеральных структур в непростой эпидемиологической обстановке позволила минимизировать риски распространения вируса, и теперь мы поэтапно возвращаемся к привычной жизни. Предстоит серьезная работа по реабилитации экономики, социальной сферы.

Региональное отделение партии «Единая Россия» поддерживает курс, проводимый губернатором Кубани и считает Вениамина Ивановича Кондратьева достойным кандидатом для избрания на предстоящих выборах», − сказал Николай Гриценко.