Бари: Николай Чудотворец, старый город и итальянская свадьба

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22 мая 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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22 мая – знаменательный день в Русской Православной Церкви: перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар. Конечно, когда бедная Италия находится в условиях коронавируса, то пышное чествование Николая Чудотворца, увы, невозможно. Но никто же нам не сможет запретить вспомнить славных город Бари…

Бари - столица региона Апулия, крупный город на юге Италии. Славный город расположен на побережье Адриатического моря и делится на две части: старый город на побережье и современные кварталы.

Лично мне, очень нравится старый город! Почему его так называют? Эта старинная часть города, которая находится на полуострове. Еще его называют историческим. И это закономерно: современный город был построен в 19 веке по решению наполеоновского генерала Джоакина Мюрата.

А вот историческая часть старого города представляет собой типичный итальянский лабиринт из узких улиц, с маленькими двориками и очень говорливыми жителями.

Бари - удивительный город! Там все дышит спокойствием, неторопливостью, счастьем. Улыбки не сходят с лиц местных жителей. Интересно то, что итальянцы предпочитают связывать себя узами брака, именно, в базиликах старого города. Балтийскому бюро «АН» удалось увидеть такую свадьбу и даже расспросить о местных традициях.

Оказывается, свадебное платье у итальянских невест – большие суеверия! Невесты считают, что благосклонность судьбы можно завоевать только белым нарядом! И никаких других цветов! А в день свадьбы невеста не должна даже смотреть в зеркало на себя, а то семейное счастье закончится быстро. Но если уж совсем невтерпеж, то невеста должна снять туфельку или сережку, а уже потом обратить свой взор к зеркалу!

Но одним из главных символов Бари является базилика Святого Николая, где хранятся его мощи. Легенда гласит, что моряки из Бори прибыли в турецкий город Мира, где в 1087 году хранились мощи Николая Чудотворца. Итальянские моряки узнали об этом и предложили золото за право забрать тело Святого. Но моряки не отступили! Они разрушили гробницу и забрали мощи на свой корабль. 22 мая корабль доставил священное тело в Бари. Для его хранения было решено возвести базилику в центре города. Строительство продолжалось до 1105 года.

Сегодня базилика Святого Николая – место паломничества верующих. Удивительно, но к какой бы конфессии человек не принадлежал, а Никола Чудотворец – всегда свят! И всегда отзывается на просьбы, которые идут от чистого сердца!

С Праздником!