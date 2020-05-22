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В Крыму «людям «65 плюс», не соблюдающим масочный режим, делают замечания и вручают маски

, 12:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

В Крыму «людям «65 плюс», не соблюдающим масочный режим, делают замечания и вручают маски
Фото: соцсети

Для этого им надо выйти на улицу, быть замеченными патрулем, выслушать назидания и получить средство защиты.

Напомним, что, несмотря на введенный властями масочный режим, маски бесплатно населению не выдаются.

22 мая на заседании штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции председатель крымского правительства рассказал, что, по имеющимся у него сведениям, в Алуште набережные патрулируют сотрудники администрации совместно с казачеством. «Людям «65 плюс» не соблюдающим масочный режим делают замечания и вручают маски», - сообщил ГОЦАНЮК.

Какое количество масок в одни руки получают пожилые люди председатель не уточнил. Если исходить из того, что маски надо менять каждые два часа, то при ежедневных прогулках, которые тянутся у них по три-четыре часа, пенсионеры должны тратить на эти средства индивидуальной защиты около 3000 рублей в месяц.

ГБ

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