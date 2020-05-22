В России мигранты во время режима ограничений продолжают оплачивать трудовые патенты, несмотря на указ Путина

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22 мая 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Указ № 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства» был подписан Владимиром Путиным еще 18 апреля. Документ, в том числе, должен был разрешить ситуацию, когда у сотен тысяч трудовых мигрантов по всей стране во время пандемии заканчивалось время пребывания в России.

Согласно указу, с 15 марта по 15 июня включительно, сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания для всех иностранцев в России приостановлены. Как и сроки выезда из страны для тех, кто подлежит депортации, административному выдворению или передаче другому государству. Приостановлен и срок действия ряда документов: среди них виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство, миграционная карта, патент.

Мигрантам, чтобы легально работать в России, нужно ежемесячно оплачивать трудовой патент - фиксированный авансовый платеж по НДФЛ. В период самоизоляции многие из них оказались без доходов. Указ президента прямо запрещает аннулирование патентов у трудовых мигрантов в период с 15 марта по 15 июня и позволяет работодателям принимать мигрантов без патента.

«В обозначенный период обращаться для продления сроков действия патентов, а также производить оплату авансового платежа по налогу на доходы физических лиц иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента, не требуется», - сообщает Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве.

На практике ситуация оказалась совершенно другой. Трудовые мигранты в разных регионах России продолжают оплачивать патенты, несмотря на то, что у этих людей почти нет средств к существованию. В Москве патент, например, обходится в 5350 рублей, в Санкт-Петербурге — в 4000. Ситуация сложилась так, что руководимые страхом выдворения или увольнения, мигранты хотят перестраховаться и платят. Часто у них просто нет выбора: чек за оплату патента от них требуют работодатели - те самые, что недавно отправляли их «в отпуск».

Гражданин Узбекистана Ойбек, легально работающий в России уже 15 лет, сообщил о разговоре со своим работодателем:

- Я говорю: «Я не сам придумал этот закон. [Есть] указ 274-й от Путина. С 15 марта до 15 июня платеж отменен. Я с юристом проконсультировался, звонил ей». - «Пусть юрист ваш вам зарплату платит. Мало ли что ваш Путин говорил».

По словам Ойбека, в случае неоплаты патента ему пригрозили увольнением.

Заместитель начальника Управления по вопросам внешней трудовой миграции МВД России Павел Дутов разъясняет:

«У нас на официальном сайте МВД и на сайтах территориальных органов уже была размещена информация о том, что в соответствии с указом президента иностранные граждане не обязаны осуществлять оплату [патента]. Сейчас мы повторно проведем разъяснительную работу посредством СМИ, посредством сайта [МВД] и ориентируем территориальные органы на необходимость проведения широкой разъяснительной работы, в том числе, среди работодателей о положениях указа».

В настоящий же момент ссылки на указ президента зачастую не работают, и от них отмахиваются под разными предлогами. Об указе мигранты в большинстве своем знают, но они настолько не уверены в своих правах, что готовы поверить кому угодно на слово и заплатить налог.