Почему 17 награждённых орденами чекистов расстреляли

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22 мая 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]

В 1937 году ЦИК СССР подписал постановление о награждении 17 сотрудников НКВД орденом Ленина. Награда присуждалась за выполнение важнейших задач советского правительства. Через некоторое время практически все награждённые были расстреляны, лишь одному удастся умереть своей смертью.



Самым известным награждённым сотрудником был Израиль Леплевский. Он служил в НКВД Украины, Белоруссии. Чекист участвовал в организации процесса над Зиновьевым и Каменевым, по его указу были расстреляны офицеры Красной Армии, служившие при императоре. В личном деле Леплевского было указано, что он страдал серьёзными психическими заболеваниями. В 1938 году чекиста арестовали и после предъявления обвинения в «фашистском заговоре» расстреляли.



Крупной фигурой массового террора 30-х годов был Владимир Цесарский. Он также входил в список награждённых. Являлся помощников наркома внутренних дел Ежова, занимался рассмотрением присланных из регионов документов с обвинениями на людей. Цесарский назначал наказание: расстрел или лагерь. Фактически он стал вершителем судеб тысяч советских людей.

В 1940 году Берия закончил следствие против врагов партии и Советского правительства. В список врагов вошли Цесарский, его брат и «сослуживцы по работе». В этом же году они были расстреляны.



Чекист того времени имел только два пути: либо вверх по карьерной лестнице, либо расстрел. Как правило, при смене руководства НКВД производилась массовая чистка аппарата.



