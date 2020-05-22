В Челябинской области зарегистрированы новые случаи коронавируса

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22 мая 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

На Южном Урале продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено 80 новых случаев заражения.

Как сообщает минздрав Челябинской области, с начала пандемии в регионе подтверждены 2132 случая заболевания. 1343 человека проходят лечение, 754 пациента выздоровели.

Сегодня, 22 мая, стало известно, что скончалась женщина 75 лет с коронавирусной инфекцией. У нее была сердечно-легочная недостаточность, рецедивирующая тромбоэмболия легочной артерии, коронавирус — сопутствующее заболевание. Это уже двадцать пятая смерть пациента с таким диагнозом. По данным медиков, у 14 человек смерть была вызвана сопутствующими заболеваниями.

Напомним, что на территории Челябинской области действует режим масочный режим, режим самоизоляции для южноураьцев был продлен до 31 мая.