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В Челябинской области зарегистрированы новые случаи коронавируса

, 10:41 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

В Челябинской области зарегистрированы новые случаи коронавируса
Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

На Южном Урале продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено 80 новых случаев заражения.

Как сообщает минздрав Челябинской области, с начала пандемии в регионе подтверждены 2132 случая заболевания. 1343 человека проходят лечение, 754 пациента выздоровели.

Сегодня, 22 мая, стало известно, что скончалась женщина 75 лет с коронавирусной инфекцией. У нее была сердечно-легочная недостаточность, рецедивирующая тромбоэмболия легочной артерии, коронавирус — сопутствующее заболевание. Это уже двадцать пятая смерть пациента с таким диагнозом. По данным медиков, у 14 человек смерть была вызвана сопутствующими заболеваниями.

Напомним, что на территории Челябинской области действует режим масочный режим, режим самоизоляции для южноураьцев был продлен до 31 мая.