Депутат МГД: Большая часть москвичей соблюдают масочный и перчаточный режимы

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22 мая 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Большинство москвичей соблюдают масочный и перчаточный режимы, количество пассажиров в московском метро без перчаток снизилось до 7%. При этом маски используют 99% москвичей. Об этом в интервью журналистам Агентства городских новостей «Москва» сообщила депутат Московской городской думы Мария Киселева.

«Большая часть жителей нашего города очень серьезно отнеслись к введению масочного и перчаточного режимов, тем самым показав ответственное отношение к своему здоровью и здоровью близких. К сожалению, есть те, кто не воспринимает эту ситуацию всерьез, но таких людей очень мало. Если посмотреть на цифры, количество пассажиров в московском метро без перчаток снизилось до 7%. Если говорить о масках, то и здесь цифры радуют, практически 99% пассажиров метро носят маски», - сказала Мария Киселева.

Она добавила, что пока рано говорить о возвращении к нормальной жизни, несмотря на снижение в Москве динамики заболеваемости коронавирусом.

«В последние дни количество новых заболевших коронавирусом в Москве стало снижаться. Это, в том числе, и заслуга тех москвичей, кто соблюдает правила, стойко переносит самоизоляцию. Но расслабляться нельзя! Мы не можем позволить себе вернуться к обычной жизни до тех пор, пока количество заболевших не вернется к значениям середины марта. Пока мы далеки от тех цифр. Конечно, терпеть очень непросто, особенно теперь, когда пришла весна и бывает хорошая погода. Но на карте стоит наше здоровье, здоровье наших близких, жителей нашего города - это наша общая ответственность», - отметила парламентарий.

Также депутат Московской городской думы призвала жителей столицы соблюдать все необходимые меры предосторожности, добавив, что в столице пока рано снимать ограничения, введенные из-за распространения коронавируса.

«Не стоит забывать, что в Европе ограничения начали вводить на три-четыре недели раньше, чем в Москве. Следовательно, и снимать их начали раньше. Сейчас пока рано снимать ограничения в столице. Но, конечно, придет время, когда их снимут, и мы сможем вернуться к обычной жизни. Но до тех пор мы должны соблюдать все предписания, пока опасность окончательно не отступит. Уверена, что вместе мы все сможем преодолеть и вернуться к нашей нормальной жизни», - подытожила Мария Киселева.