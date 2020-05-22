Южноуральцы получат удвоенные пособия по уходу за детьми

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22 мая 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Заседание Госдумы РФ. Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко

Жители Челябинской области, как и всей России, будут получать удвоенные пособия по уходу за детьми. Решение о повышении размеров выплат приняла накануне Госдума РФ. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет увеличивается в два раза, с 3 375 рублей до 6 752 рублей.

Повысить минимальный размер пособия по уходу за ребёнком 11 мая предложил Президент России Владимир Путин. Глава государства тогда уточнил, что пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. Как правило, это молодые родители, которые нуждаются в поддержке.

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко подчеркнул, что поправка внесена группой депутатов от «Единой России». «Сумма в 6 752 рубля будет выплачиваться семье на каждого малыша в возрасте до полутора лет уже с 1 июня. Кроме того, повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тыс. рублей до 13 504 рублей», - отметил он.