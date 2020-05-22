Пандемия не повлияет на реализацию концессионных соглашений в Кирове

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22 мая 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

Генеральный директор группы «Т Плюс» Андрей Вагнер, фото соцсети

Энергетики подвели итоги 2019 года и поделились планами на 2020 в ходе межрегиональной селекторной пресс-конференции с участием генерального директора группы «Т Плюс» Андрея Вагнера и руководства компании в Кирове.

По словам Андрея Александровича, ситуация с коронавирусом не так сильно повлияла на работу компании, как на другие сферы жизни.

- У нас 47 тысяч сотрудников. Из них 25 тысяч – оперативный персонал, который не прекращал работать ни на день для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей. Что касается офисного персонала, то мы его максимально перевели на уделенную работу. Оперативный персонал, работающий на станциях и в тепловых сетях, обеспечен всеми необходимыми средствами защиты. Осуществляется доставка сотрудников, при выходе на смену измеряется температура тела, проводится постоянная обработка помещений, где работают люди.

Также Андрей Вагнер подчеркнул, что работа продолжается в прежнем темпе и объеме. Никаких планов по сокращению сотрудников не планируется.

- Наоборот, в этом году мы на 3 месяца раньше провели ежегодную индексацию заработных плат сотрудникам. Это сделано прежде всего, чтобы поддержать оперативный персонал.

В связи со сложной обстановкой, компания столкнулась с проблемой резкого сокращения платежей. В некоторых регионах они снизились на 70%.

- Если говорить в среднем, то за апрель собираемость платежей упала на 20%. А это минус 3 млрд. Пока по первым неделям мая сильного провала нет. Но будем смотреть, как долго продлится эта ситуация и какие цифры будут по итогам текущего месяца. Мы готовы взять кредиты, предварительные договоренности с банками на получение льготных кредитов у нас есть. Несмотря на сложности, все обязательства будут выполнены в полном объеме, абсолютно все сети будут готовы к новому отопительному сезону.

Тем не менее, в компании призывают по мере возможности оплачивать услуги и не копить долги, так как рано или поздно по ним придется рассчитаться.

Что касается ремонтных работ, то они уже начались. Так как межотопительный сезон у нас достаточно короткий, но за него необходимо успеть выполнить все ремонтные работы, опрессовка началась по графику во всех регионах присутствия компании, в том числе и в Кирове.

В нашем городе за лето предстоит выполнить большой объем работ. В 2020 году в рамках концессионного соглашения теплоснабжающей компании необходимо обновить 40 километров сетей. Это в два раза больше, чем в 2019-м.

- Мы долго добивались концессионного соглашения и будем его исполнять в полном объеме, так как другого механизма для Кирова нет, - подчеркнул Андрей Вагнер. - Даже по минувшей зиме видно, что стало гораздо меньше аварий и прорывов. Таким образом, за год-два мы приведем сети в порядок. Также сейчас идут плановые работы и на ТЭЦ.

В целом программа ремонтов и реконструкций по Кировскому филиалу в этом году была увеличена на 31%: почти с 2 млрд рублей до 2 млрд 590 млн. Такие инвестиции позволят городским сетям и ТЭЦ пережить отопительный сезон без серьезных инцидентов.