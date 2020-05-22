В тульском Минздраве поблагодарили медсестру, пришедшую к больным в бикини

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк прокомментировал нашумевшую фотографию медсестры из Тулы, которая пришла в палату к коронавирусным больным в прозрачном защитном костюме и купальнике.
«Медсестре хочется сказать огромное спасибо за ее работу. На самом деле работа очень тяжелая. К сожалению, бывают такие казусы в нашей жизни», - заявил Эрк. Он добавил, что в настоящее время девушка продолжает выполнять свою работу, несмотря на обрушившийся на нее шквал критики и замечание от руководства.
Ранее глава Тульской области поддержал медсестру и призвал не наказывать ее.