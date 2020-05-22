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В тульском Минздраве поблагодарили медсестру, пришедшую к больным в бикини

, 08:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Первый Тульский

В тульском Минздраве поблагодарили медсестру, пришедшую к больным в бикини
Медсестра в купальнике. Фото: соцсети

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк прокомментировал нашумевшую фотографию медсестры из Тулы, которая пришла в палату к коронавирусным больным в прозрачном защитном костюме и купальнике.

«Медсестре хочется сказать огромное спасибо за ее работу. На самом деле работа очень тяжелая. К сожалению, бывают такие казусы в нашей жизни», - заявил Эрк. Он добавил, что в настоящее время девушка продолжает выполнять свою работу, несмотря на обрушившийся на нее шквал критики и замечание от руководства.

Ранее глава Тульской области поддержал медсестру и призвал не наказывать ее.

АБ

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