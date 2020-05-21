Психолог посоветовал работающим на «удаленке» подумать, что им мешает

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21 мая 2020, 20:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото: pixabey

Многие специалисты рынка труда прогнозируют, что после окончания режима самоизоляции многие работодатели будут оставлять на удаленной работе часть своих специалистов. В этой связи встанет вопрос, как максимально комфортно организовать такой рабочий процесс.

Психолог Павел Жавнеров поделился некоторыми советами по поводу того, как лучше организовать свое рабочее место дома.

«Нужно стремиться избавляться от мешающих факторов, чтобы повышать свой уровень комфорта, или хотя бы искать компромиссные решения. Например, если вас отвлекает шум от домочадцев, то можно купить беруши или наушники с шумоподавлением», - отметил эксперт.