Водители в Краснодарском крае нанесли энергетикам ущерб в 1,2 млн рублей

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21 мая 2020, 20:05 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Кубани с начала 2020 года произошло 25 ДТП, в результате которых были повреждены объекты энергосистемы: столбы ЛЭП, провода. В краснодарском филиале компании «Россети Кубань» ущерб оценили в 1,2 млн рублей.



«Лидерами» по количеству дорожно-транспортных происшествий в охранной зоне ЛЭП являются Северский, Динской и Тахтамукайский районы, находящиеся на территории обслуживания Краснодарских электросетей.



Самым распространенным видом нарушения являются не согласованные с энергетиками работы с применением крупногабаритной техники и грузоподъемных механизмов.



Так, в конце апреля в районе станицы Нововеличковская водитель экскаватора наехал на одну из опор, спровоцировав ее излом и повреждение еще двух стоящих рядом опор, а также обрыв провода в нескольких пролетах. В результате часть жителей населенного пункта временно остались без электроснабжения.



Сотрудники компании напоминают, что нарушения в охранных зонах может привести не только к отключению электроснабжения, но и причинить тяжкий вред здоровью. Причем пострадать может не только нарушитель, но и окружающие люди. Виновные в нарушении граждане и должностные лица будут привлечены к ответственности в установленном порядке.



«Россети Кубань» (маркетинговый бренд ПАО «Кубаньэнерго») отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов (Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские). Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тыс. км. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. «Россети Кубань» – крупнейший налогоплательщик региона. Телефон горячей линии: 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).



Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.