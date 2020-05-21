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«За границей не была, тест не положен», телеведущая рассказала, что врачи отказались делать анализ на СOVID несмотря на симптомы

, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

«За границей не была, тест не положен», телеведущая рассказала, что врачи отказались делать анализ на СOVID несмотря на симптомы

Телеведущая из Татарстана рассказала, что врачи отказались сделать ей тест на коронавирус, потому что «за границей она не была и с больными не контактировала».

Девушка отметила, что у неё наблюдался весь набор признаков коронавирусной инфекции: температура, насморк, ангина, сыпь, потеря обоняния. Тогда она сделала платный анализ, которые и показал наличие COVID-19. «Врачи из моей поликлиники отказались делать тест, но выписали двухнедельный больничный и лечение от ОРВИ. Причина отказа: нет контактов с больными и я не прилетела из-за границы. После подтверждения анализа они приходят, звонят, делают тест бесплатно. Чувствую я сейчас себя нормально. Выздоравливаю. Температуры уже нет. Всё хорошо», цитирует Альбину издание «Подъем».

Телеведущая отметила, что если бы не сдала тест по своей инициативе, то продолжила бы ходить по делам и на работу, а также навестила бы бабушку, поэтому призвала всех беречь себя.

БИ
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