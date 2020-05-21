«За границей не была, тест не положен», телеведущая рассказала, что врачи отказались делать анализ на СOVID несмотря на симптомы

Аргументы Недели → Общество 13+

21 мая 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

Телеведущая из Татарстана рассказала, что врачи отказались сделать ей тест на коронавирус, потому что «за границей она не была и с больными не контактировала».

Девушка отметила, что у неё наблюдался весь набор признаков коронавирусной инфекции: температура, насморк, ангина, сыпь, потеря обоняния. Тогда она сделала платный анализ, которые и показал наличие COVID-19. «Врачи из моей поликлиники отказались делать тест, но выписали двухнедельный больничный и лечение от ОРВИ. Причина отказа: нет контактов с больными и я не прилетела из-за границы. После подтверждения анализа они приходят, звонят, делают тест бесплатно. Чувствую я сейчас себя нормально. Выздоравливаю. Температуры уже нет. Всё хорошо», цитирует Альбину издание «Подъем».

Телеведущая отметила, что если бы не сдала тест по своей инициативе, то продолжила бы ходить по делам и на работу, а также навестила бы бабушку, поэтому призвала всех беречь себя.