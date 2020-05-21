В Санкт-Петербурге на скамейке нашли грудного ребенка

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21 мая 2020, 17:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

Грудного ребенка нашли на скамейке в одном из дворов Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Фрунзенского района поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов по улице Дмитрова на скамейке обнаружен грудной ребенок, — отметили в ведомстве. Предварительно, возраст мальчика — один месяц. Он доставлен в медицинское учреждение, на данный момент родителей разыскивают. Спецслужбы устанавливают подробности и обстоятельства произошедшего.