Специалист рассказал, каково быть полярником и трудиться в условиях постоянного холода

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21 мая 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Кандидат географических наук Николай Осокин рассказал, что работа полярником таит в себе много сложностей и опасностей. Он отметил, что на территории Антарктиды солнечная погода может быстро сменяться метелью, поэтому всегда следует быть настороже.

"Вы вышли в поле, а там началась метель. Вы ничего не видите и полностью теряете ориентацию. При условии, что ледник имеет большое количество трещин, в которые можно провалиться. Казалось бы, условия простые, но очень опасные", – пояснил эксперт.

Также специалист добавил, что полярников готовят к работе каждый год. Существует обязательный минимум для того, чтобы попасть кандидатом в антарктическую российскую экспедицию. Это тщательная проверка здоровья и большое количество лекций по технике безопасности.