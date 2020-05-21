Итоги действия краевого закона о семеноводстве рассмотрели в ЗСК

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21 мая 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Первый зампредседателя аграрного комитета ЗСК Сергей Орленко по поручению главы регионального парламента Юрия Бурлачко провел в дистанционном режиме совещание по итогам реализации краевого закона о семеноводстве. В обсуждении приняли участие депутаты Законодательного Собрания, представители Минсельхоза Кубани и крупнейших научных центров, занимающихся селекцией зерна.

В ходе совещания они подробно остановились на вопросах, связанных с гибелью озимых культур на полях. Причиной этому послужили засушливая зима, а также мартовские заморозки. В сложившихся условиях, как было отмечено на встрече, особое внимание необходимо уделить предстоящему осеннему севу и весеннему севу 2021 года. А эффективное исполнение краевого закона о семеноводстве позволит оказать аграриям в данном направлении всестороннюю поддержку.

Эту тему на совещаниях с профильными министерствами и ведомствами ранее неоднократно поднимал и спикер ЗСК Юрий Бурлачко, подчеркивая, что одной из важнейших составляющих господдержки является возмещение части затрат на приобретение элитных семян. По его мнению, развитие семеноводства является сегодня основой продовольственной безопасности страны и одной из точек роста экспортного потенциала регионального АПК.

Если говорить об итогах реализации закона о семеноводстве в 2019 году, то, по информации министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, возмещение затрат на приобретение элитных семян было просубсидировано на сумму более 155 миллионов рублей. А площадь, засеянная этими семенами, составила почти 680 тысяч гектаров.

В этом году в целях популяризации отечественной селекции и информирования сельхозтоваропроизводителей на базе ведущих сельхозорганизаций заложены демонстрационные посевы сахарной свеклы, кукурузы на зерно, подсолнечника и сои.

Что касается озимых, то под нынешний урожай высеяно порядка 350 тысяч тонн семян, из них оригинальных и элитных – 43 процента, что выше прошлогодних показателей на 8,6 тысяч тонн.

Участники совещания обсудили также проект нового федерального закона «О семеноводстве». Он внесен в правительство Минсельхозом РФ, после чего будет направлен в Госдуму. Документом, в частности, предусмотрено введение обязательных требований при обороте семян сельскохозяйственных растений, их использовании, производстве, реализации, транспортировке и хранении. Принятие нормативного правового акта позволит также повысить качество посевного материала, сформировать прозрачный рынок семян и защитить интеллектуальные права селекционеров.