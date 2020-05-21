«Загоняют скопом, лишь бы выполнить план», в Союзе солдатских матерей сообщили, что военкоматы не соблюдают карантинных мер

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21 мая 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

В Союзе солдатских матерей сообщили о несоблюдении военкоматами мер безопасности по коронавирусу. У призывников не берут анализы, некоторых из них отвозят в пункты сбора без прохождения медосмотра.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил зампредседателя организации Андрей Курочкин. «Какой коронавирус, какая изоляция? Никакой защиты нет, никаких анализов. Берут, скопом загоняют, не зная, болен человек или здоров, сразу на сборный пункт, а затем в армию. Какой коронавирус, когда части переполнены? В Преображенском полку больше 300 больных коронавирусом военнослужащих находится. В военных университетах сотни курсантов, у них даже пробы не берут, чтобы он не подтвердился. У военкоматов задача одна — выполнить план».

Курочкин отметил, что молодых людей вызывают в военкомат под видом уточнения личных данных и оттуда сразу отправляют в пункт сбора.