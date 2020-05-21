Чтобы заработать деньги крымские отели распродают свое имущество и предоставляют услуги чистки мебели

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21 мая 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Феодосийский отель «Алые паруса», фото соцсети

В ход идет пока ненужное и то, что вряд ли понадобится. Цены, для возможности продать быстро, устанавливаются бросовые.

Пост о распродаже опубликовала директор феодосийского отеля «Алые паруса». По ее словам, «происходящий дурдом можно расценивать как ультраэкстремальный урок по поиску «замороженных денег».

Продают кассовые аппараты, постельные принадлежности и эксклюзивную косметику.

Зарабатывать отель пытается, предоставляя услуги чистки мебели. «Сегодня мы первый раз выезжали на химчистку дивана. Завтра - заказ на навеску люстры», - написала директор.

Напомним, что глава Крыма назвал очередной срок, когда будут озвучены правила «игры» на ближайшее время для санаторно-курортного комплекса - 27 мая 2020 года.