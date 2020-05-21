Психолог: почему у людей развивается депрессия из-за мессенджеров

Аргументы Недели → Общество 13+

21 мая 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Психолог Андрей Зберовский объяснил, как на человека влияют исключительно "информационные" переписки. Он отметил, что современный мир столкнулся с проблемой коммуникации между людьми. Многим стало проще написать, чем позвонить или пообщаться лично.

"Специфика поколения 90-х, особенно с нулевых годов, заключается в том, что люди, которые имели дефицит коммуникаций, получили телефоны. И конечно, для них оказалось проще эсэмэситься. Что мы в итоге получаем? За последние 20 лет непрерывно растет количество депрессий. Общения формально больше, но оно протекает только в информационной плоскости, что не позволяет организму получить ощущение присутствия других людей. Это срабатывает против него, и человек впадает в депрессию как результат дефицита общения. Парадокс – миллионные города, а общаться не с кем", – подчеркнул эксперт.