У главы Чечни Рамзана Кадырова подозревают коронавирус. Он доставлен в Москву на самолете

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21 мая 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

У главы Чечни Рамзана Кадырова подозревают коронавирус. Накануне руководителя Чеченской республики якобы доставили в Москву, в одну из лучших клиник. По слухам, в столицу он добирался на самолёте.

«У Кадырова повреждено более 50% легких», пишут telegram-каналы, а пресс-служба главы Чечни отмалчивается

На первые симптомы недомогания Кадыров стал жаловаться ещё несколько дней назад, однако сначала списывал это на ОРВИ. Но позже его состояние начало быстро ухудшаться и врачи рекомендовали ему обратиться в московские больницы.

Судя по медицинским данным, у Рамзана Ахматовича уже диагностировано поражение лёгких. Правда, пока диагноз covid-19 поставлен ему под подозрением, сообщает канал "Baza".

Официальные источники эту информацию пока не подтверждают.