У главы Чечни Рамзана Кадырова подозревают коронавирус. Он доставлен в Москву на самолете

У главы Чечни Рамзана Кадырова подозревают коронавирус. Накануне руководителя Чеченской республики якобы доставили в Москву, в одну из лучших клиник. По слухам, в столицу он добирался на самолёте.
На первые симптомы недомогания Кадыров стал жаловаться ещё несколько дней назад, однако сначала списывал это на ОРВИ. Но позже его состояние начало быстро ухудшаться и врачи рекомендовали ему обратиться в московские больницы.
Судя по медицинским данным, у Рамзана Ахматовича уже диагностировано поражение лёгких. Правда, пока диагноз covid-19 поставлен ему под подозрением, сообщает канал "Baza".
Официальные источники эту информацию пока не подтверждают.