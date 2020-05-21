Губернатор Мурманской области собрался проводить реновацию вопреки мнению архитекторов и здравому смыслу

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21 мая 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

На этой неделе в правительство Мурманской области пришло письмо с 65 подписями, 11 из которых принадлежат членам Союза архитекторов. В тексте объясняется, отчего планы, опубликованные командой губернатора, которая заявила о немедленном переустройстве облика северных городов, авторы считают архитектурной диверсией. В то же время Контрольно-счетная палата региона оценила деятельность организации, которой «команда перемен» поручила наводить красоту в городах и поселках.

В мае 2019 года региональное правительство учредило автономную некоммерческую организацию «Центр городского развития Мурманской области» с предметом деятельности - «формирование концепции и поддержка развития благоустройства городской среды, а также цифровизации городского хозяйства на территории Мурманской области». Если поначалу Центр закупал преимущественно спортплощадки и уличную подсветку, то при недавно назначенном директоре, гражданине Беларуси Андрее Коровянском размах деятельности стал намного шире. 4 мая на совещании у губернатора была утверждена его концепция, и северяне с удивлением узнали, что площадь Пять углов (исторический центр Мурманска) будет радикально перестроена: самая известная и престижная в тихом центре улица Самойловой станет пешеходной, а тротуары замостят плиткой. Жители же старых дворов представили, где будут парковаться все, кто заехал в магазин или кофейню.

Никаких общественных слушаний по этому поводу не проводилось, но власть уверенно заявляет, что население идею одобряет, ссылаясь на некий опрос о городской среде, который проходил на избирательных участках во время губернаторских выборов в 2019 году. Концепция безальтернативная, никакого открытого конкурса на ее разработку не объявлялось.

Согласно планам, решено, фактически, упразднить так называемую градостроительную ось: улицу Воровского, соединяющую центр города, и его верхний ярус - улицу Буркова - с вокзалом. Будут ликвидированы и парковки возле двух больших отелей. Все пространство Пяти углов замостят плиткой. К реновации планируют приступить уже этим летом.

В письме протеста архитекторы напомнили, что с момента закладки города, на Пяти углах планировалась не площадь, а транспортный перекресток, причем один из важных в схеме движения. Говорится также о том, что там находятся крупные магазины и отели, которым требуется большая парковка, и что радикальная перелицовка исторического центра - дело весьма чувствительное.

Тем временем Счетная палата сообщает, что из казны региона в качестве уставного капитала АНО «Центр городского развития» были выделены немалые деньги, при этом:

«В соглашении о предоставлении субсидии определен только общий размер субсидии в сумме 160 000,0 тыс. рублей, и не содержится: детализация расходов по направлениям (статьям); перечень мероприятий по благоустройству и (или) объекты благоустройства, чем для должностных лиц некоммерческой организации предоставлены необоснованно широкие и (или) неограниченные возможности при принятии решений о расходовании средств областного бюджета, и также не позволяет дать оценку целевому и эффективному использованию бюджетных средств».

В отчете Счетной палаты также отмечается:

«Финансовый план не содержит детализации расходов по статьям затрат на содержание АНО «Центр городского развития», что не позволяет обеспечить контроль за прозрачностью и результативностью использования средств».

При этом уже известно, что в нынешнем году на деятельность АНО из казны выделено вдвое больше, чем в прошлом, - 320 миллионов рублей. Реновация пройдет по плану.