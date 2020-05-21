Латвийский врач: Наступает время аллергии

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21 мая 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Аллергия на цветочную пыльцу, фото: соцсети

Весна – не только прекрасная пора, но и проблемы… Для людей, страдающих аллергией. Это заболевание имеет несколько названий -сенная лихорадка, поллиноз, аллергия на цветение. Ясно одно – приятного мало. Как справиться с недугом? Можно ли уменьшить приступы аллергии? Специально для «Аргументы Недели» интервью с латвийским врачом, членом правления 2-й рижской больницы Янисом Петронисом.

-Весна – пора аллергии. Как отличить данный недуг от, например, ОРЗ?

-Да, наступает время аллергии. Отличить просто: если каждый год, например, весной у человека начинается насморк, чихание, слезятся глаза, «першит» в носу, наступает удушье, то можно предположить, что его «посетила» аллергия. Повторяю, что можно только предположить. Точный диагноз поставит врач.

-А много вообще людей, которые подвержены аллергии?

-Я думаю, что каждый седьмой-восьмой человек. У кого-то аллергия на цветочную пыльцу, черемуху… У кого-то на клубнику. Так устроен человек. И страдают от аллергии и дети, и взрослые.

-А аллергия может передаваться «по наследству»?

-Думаю, что может. Генетический фактор имеет значение.

-Можно ли избежать ежегодной аллергии? Что-то предпринять, например.

-Можно вычислить аллерген. Если человек знает, что он ежегодна страдает, например, от цветения черемухи, то хорошо бы наблюдать за календарем… Есть специальные календари для людей, которые страдают этим недугом. Он должен быть под рукой. Есть и определенные меры профилактики: аллергия боится влаги. Именно. Лучше гулять, например, когда идет (или накрапывает) дождь. Хорошо прогуляться и у моря. Море лечит многие недуги.

-А если аллергия застала неожиданно – что делать?

-Все, конечно, бывает. Но есть аптеки. Нужно купить антигистаминные, противоотечные препараты. Многие из них доступны и без рецепта. Но лучше не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту. Помимо аллергии на пыльцу, у человека может быть весной и пищевой аллерген, который усиливает симптомы. Потому и нужен специалист и анализы. Могу сказать, что из продуктов хорош для аллергиков, например, красный виноград, яблоки. В них полно антиоксидантов. Есть люди, которые в период недуга просто сидят дома. Это тоже неплохо. Все зависит от самого человека. Будьте здоровы!

-Благодарю.