Шойгу поздравляют с 65-летием. Путин подписал указ о награждении главы Минобороны орденом

У министра обороны РФ, генерала армии, Героя России Сергея Шойгу 21 мая день рождения. Владимир Путин поздравил главу Минобороны с 65-летием и подписал Указ о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами.
Шойгу уже поздравили с юбилеем премьер-министр Михаил Мищустин и глава МЧС России Евгений Зиничев.
Сергей Шойгу был основателем МЧС, первым главой ведомства. Он возглавлял МЧС России в течение 21 года.
Указом Президента РФ «О Министре обороны Российской Федерации» от 6 ноября 2012 года назначен Министром обороны Российской Федерации.