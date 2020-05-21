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Шойгу поздравляют с 65-летием. Путин подписал указ о награждении главы Минобороны орденом

, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Шойгу поздравляют с 65-летием. Путин подписал указ о награждении главы Минобороны орденом
Сергей Шойгу, фото с сайта Минобороны РФ

У министра обороны РФ, генерала армии, Героя России Сергея Шойгу 21 мая день рождения. Владимир Путин поздравил главу Минобороны с 65-летием и подписал Указ о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами.

Шойгу уже поздравили с юбилеем премьер-министр Михаил Мищустин и глава МЧС России Евгений Зиничев.
Сергей Шойгу был основателем МЧС, первым главой ведомства. Он возглавлял МЧС России в течение 21 года.

Указом Президента РФ «О Министре обороны Российской Федерации» от 6 ноября 2012 года назначен Министром обороны Российской Федерации.

ИЧ

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