Более 40 тыс москвичей получают повышенное пособие по безработице

Аргументы Недели → Общество 13+

21 мая 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

По поручению мэра столицы Сергея Собянина в Москве была введена региональная компенсационная выплата для тех, кто недавно потерял работу из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Вместе с федеральным пособием по безработице размер компенсации составляет 19 тыс. 500 руб. На сегодняшний день уже более 40,5 тыс. обратившихся за помощью москвичей получают эту выплату. Об этом журналистам сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Уже полтора месяца в Москве действуют временные ограничения. В этот непростой период город со своей стороны старается помогать жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и потерявшим работу. Центры занятости населения работают в дистанционном формате, жителям доступны базы вакансий, курсы переквалификации, а также возможность оформления повышенного пособия по безработице. Такое пособие сегодня получают уже более 40,5 тыс. москвичей», - отметила Анастасия Ракова.

Отмечается, что всего в Москве на сегодняшний день насчитывается порядка 128 тыс. безработных, вставших на учет.