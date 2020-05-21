Выплаты получат не все: Пенсионный фонд решил переписать указ Путина о финансовой поддержке семей?

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21 мая 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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11 мая Президент России Владимир Путин подписал Указ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». В нем указано, что все российские семьи, имеющие детей в возрасте от 3 до 16 лет, получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Но, как часто бывает, всё оказалось не так гладко… На выплату могут рассчитывать не все.

На совещании о новых мерах по поддержке граждан и экономики страны 11 мая Владимир Путин отметил, что сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки, поэтому помощь должны получить все, кто в ней нуждается. «Каждая российская семья, в которой растут дети с трёх до 15 лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи. Сделать это можно будет уже с завтрашнего дня, дистанционно, с помощью портала «Госуслуги» или через отделение Пенсионного фонда, и получить деньги, 10 000 рублей на каждого ребёнка, начиная с 1 июня текущего года», – заявил Путин во время обращения.

Позже в опубликованном Указе было уточнено, что единовременная выплата в размере 10 000 рублей будет производиться «начиная с 1 июня 2020 г. гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.).».

На днях в редакцию «Аргументов недели» поступило письмо от жительницы Московской области Олеси Мильчинской с жалобой на то, что согласно данным портала «Госуслуг» на выплату она претендовать не может, хотя их семья попадает под все условия, озвученные президентом и изложенные в Указе. «Вопреки информации в интернете о перегрузках сайта, на момент оформления мною заявки никаких сбоев на портале не было. Всё работало в штатном режиме. Меня сразу смутило всплывающее окно на сайте, где было указано, что заявление могут оформить только семьи с детьми, рождёнными в период с 11.05.2004 по 30. 06.2017 года. А моему сыну исполнилось 16 лет 8 мая. И действительно, мое заявление не приняли. Хотя президент обещал выплаты всем без исключения детям, если им исполнилось 16 лет до 1 июля», – рассказала Олеся в интервью нашему изданию.

Действительно, согласно Указу, на выплату могут рассчитывать все дети, которым исполнится 16 лет до 1 июля 2020 года. Однако портал «Госуслуг» не принимает заявления на выплаты для детей, которым исполнилось 16 лет до 11 мая, то есть до даты вступления в силу Указа Президента.

Как так? Оказалось, что Пенсионный фонд Российской Федерации позже выпустил разъяснения, где указано, что на единовременную выплату рассчитывать могут далеко не все: «Если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая (до даты вступления в силу указа президента о выплате) права на средства нет. Выплата полагается только на детей, которым либо не исполнилось 16 лет, либо исполнится с 11 мая по 30 июня 2020 года включительно».

Насколько это законно мы решили узнать у младшего юриста юридической фирмы TA Legal Consulting Владислава Романова.

«При толковании Указа необходимо учитывать высказывание самого Президента РФ: "Каждая российская семья, в которой растут дети от трех до 15 лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи". Фактически Владимир Путин указывает, что цель изданного подзаконного акта состоит в предоставлении помощи семьям с детьми, не достигшими 16 лет. Однако в Указе нет уточнения, что на выплату могут рассчитывать лишь дети, достигшие возраста 16 лет после вступления Указа Президента РФ в силу». По мнению эксперта, с этой точки зрения текст Указа Президента РФ вводит людей в заблуждение. Корректной формулировкой была бы следующая: «Произвести…единовременную выплату…на каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет, имеющего гражданство Российской Федерации, в том числе достигшего возраста 16 лет после вступления Указа Президента РФ в силу».

И всё же Указ обратной силы не имеет, а значит мы действительно не можем распространить его действие на тех, кому исполнилось 16 лет до принятия Указа. «Так как фактически Указ направлен на выплаты для семей с детьми до 15 лет включительно, он распространяется также на те случаи, когда детям исполнилось 16 после принятия указа, но не может затрагивать те семьи, в которых дети достигли 16 лет до 11 мая», – пояснил Владислав Романов.

А что мы имеем в итоге? Неграмотное составление текста Указа привело к серьёзным конфликтам. Родители не понимают, почему они не могут рассчитывать на выплату, хотя «президент пообещал», а разным государственным учреждениям приходится отбиваться от миллионов вопросов и выпускать странные и противоречивые разъяснения.