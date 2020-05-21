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«Аэрофлот» сегодня - это просьбы о субсидиях из бюджета и миллион долларов на страховки для своих топ-менеджеров

, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

«Аэрофлот» сегодня - это просьбы о субсидиях из бюджета и миллион долларов на страховки для своих топ-менеджеров

В кризис, вызванный пандемией, пострадали все авиаперевозчики – это факт. Еще один факт, что практически все они выстроились в очередь с протянутой рукой за господдержкой.

И конечно же «Аэрофлот» претендует на миллиарды рублей, выделенных правительством на компенсацию от снижения пассажиропотока. Госкомпания сокращает и свои «социальные обязательства»: так, в последний момент сорвалось подписание контракта с Российским футбольным союзом, и разорвано сотрудничество с федерацией баскетбола.

А вот еще один факт – крупнейший российский авиаперевозчик разместил на сайте госзакупок извещение о намерении потратить более 918 тысяч долларов на страхование ответственности директоров и должностных лиц. Убытки, связанные с любым иском, который будет предъявлен к любому топ-менеджеру, должны быть покрыты. Максимальная сумма покрытия – 100 миллионов долларов. Территория страхования: «весь мир, включая США и Канаду». Подведение итогов закупки было перенесено на 13 мая, результаты пока не публиковались, сообщает «Компромат-Групп».

БИ

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