Губернатор Красноярского края Александр Усс призвал власти РФ включить СМИ в перечень пострадавших отраслей

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21 мая 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Усс, фото с сайта Кремля

Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой включить СМИ в перечень наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции отраслей экономики.

Обращение красноярского губернатора размещено на сайте краевого правительства. «В связи с ухудшением экономической ситуации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции произошло существенное сокращение доходов средств массовой информации», — говорится в письме Александра Усса.

Усс отметил, что объем работы журналистов, связанной с информированием населения о принимаемых правительством мерах по борьбе с коронавирусом, возрос.

В своем письме Усс также указал, что в СМИ значительно снизились объемы рекламы — на более чем 70%, а это грозит прекращением деятельности редакций, ухудшением информационного обеспечения страны, а это грозит социальным напряжением.