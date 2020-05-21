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Безработным россиянам предложат потрудиться на благо родных городов. Им придется облагораживать улицы и работать на стройках

, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]

Безработным россиянам предложат потрудиться на благо родных городов. Им придется облагораживать улицы и работать на стройках

Безработица в стране растет ужасающими темпами. И даже по подсчетам чиновников за два месяца карантинных ограничений количество россиян, оставшихся без работы, увеличилось на треть и теперь их официально 1,66 млн человек.

В правительстве предложили занять безработных на стройках и благоустройстве городов, все это будет происходить в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на свои источник в кабинете министров. О том, каков будет уровень оплаты подобного труда - не известно.

Между тем эксперты полагают, что такой способ борьбы с безработицей может быть эффективен только как антикризисная мера, но как долгосрочный план по решению проблем безработицы в России он абсолютно не оправдан.

«Главное – умело использовать имеющиеся навыки. Лишившиеся работы парикмахеры могут, например, стричь газоны, а красить бордюры могли бы бывшие маникюрщицы», - так в Сети уже отреагировали на инициативу властей.

БИ

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