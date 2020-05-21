Депздрав опроверг сообщения о снижении объемов онкопомощи в столице

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21 мая 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Заявления СМИ о том, что онкологическая помощь москвичам оказывается не в полном объеме категорически не соответствует действительности. Об этом сообщается на официаольном сайте Департамента здравоохранения города Москвы.

Ни один городской стационар, оказывающий помощь онкологическим пациентам, не был закрыт или перепрофилирован в период пандемии. Оказание медицинской помощи по профилю не прекращалось ни на один день.

Более того, ввиду перепрофилирования федеральных центров городом дополнительно предоставлены 100 коек на базе НИКИО им. Свержевского. Все пациенты перепрофилированных или закрытых на карантин федеральных клиник были переведены для продолжения лечения в московские стационары.

Кроме того, пациентам с опухолями предстательной и молочной желез организованно проведение гормонотерапии на дому. К пациентам выезжает врач с медицинской сестрой и при отсутствии противопоказаний вводят необходимый препарат. Ряд больных с начала апреля начали получать такое лечение, не выходя из дома.

Как сообщал Департамент здравоохранения ранее, на базе крупнейших московских больниц (ГКОБ № 62, ГКОБ № 1, ГКБ № 57 имени Д.Д. Плетнева, ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ № 40 и Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова) организованы 6 многопрофильных онкологических центров. Все эти центры продолжают оказывать помощь в обычном режиме.

При выявлении онкологических заболеваний или их прогрессировании все диагностические мероприятия проводятся в назначенные сроки. Также проводится лучевая терапия, плановые хирургические вмешательства и плановая химиотерапия.

Более того, ввиду перепрофилирования федеральных центров городом дополнительно предоставлены 100 коек на базе НИКИО им. Свержевского для ГОКБ №1. Все пациенты перепрофилированных или закрытых на карантин федеральных клиник были переведены для продолжения лечения в московские стационары.