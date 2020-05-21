Москвичей с обнаруженным иммунитетом к коронавирусу власти обяжут изолироваться

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21 мая 2020, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]

Москвичей с выявленными антителами к коронавирусу могут обязать изолироваться на две недели. Они могут быть носителями болезни и, хотя и не болеют сами, но представляют серьезную угрозу для окружающих.

Депздрав опроверг сообщения об изоляции жителей с иммунитетом к COVID-19

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ клинического комитета по борьбе с коронавирусом. В нём говорится, что если IgM - показатель носителя вируса оказывается больше единицы, то пациент должен «соблюдать самоизоляцию две недели, с учетом особенности процесса до трёх недель».

Если же показатель IgM меньше единицы, то также рекомендуется «самоизоляция на две недели, если нет информации о ранее перенесенной новой коронавирусной инфекции», сообщает издание.

Массовое тестирование на антитела к коронавирусу началось в Москве 15 мая. Еженедельно анализ будет браться у 70 тыс. человек, выбираемых в произвольном порядке, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.

Недавно руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников сообщил, что у него обнаружены антитела к коронавирусу, а сегодня и Вячеслав Володин рассказал, что еще у пяти депутатов Госдумы найдены антитела.