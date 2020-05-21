На волгоградских вокзалах проведена повторная дезинфекция

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21 мая 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

Повторную комплексную дезинфекцию провели на железнодорожных вокзалах в Волгограде, Волжском, Арчеде, Урюпинске, Петровом Вале и Котельниково.

Мероприятия проводились с участием представителей Роспотребнадзора в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионах. Главная цель – минимизация риска заражения граждан инфекционными заболеваниями на объектах пассажирской инфраструктуры.

При обработке использовались высокоэффективные дезинфицирующие средства, которые предназначены для обеззараживания различных поверхностей и безопасны для людей и животных.

Комплекс мероприятий производился как внутри вокзальных комплексов, так и на прилегающих к ним территориях.

До момента стабилизации эпидемиологической обстановки в Волгоградском регионе дезинфекция на железнодорожных вокзалах будет проводиться один раз в две недели.