Введён второй путь на перегоне Абганерово – Тингута в Волгоградской области

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21 мая 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

В рамках комплексной реконструкции участка им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского узла, осуществляемой для развития инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, ОАО «РЖД» ввело в эксплуатацию второй путь на перегоне Абганерово – Тингута в Волгоградской области.

Протяженность пути 21,4 км. В ходе строительных работ было установлено более 550 опор контактной сети, уложено 12 стрелочных переводов, обновлены системы электроснабжения, связи, управления движением поездов. Ввод второго пути позволил увеличить пропускную способность участка до 64 поездов в сутки. При этом скорость движения пассажирских поездов возросла до 100 км/ч, а грузовых – до 80 км/ч.

Строительству вторых путей предшествовала реконструкция станций Тингута и Абганерово, включавшая электрификацию и удлинение станционных путей. На станции Тингута была возведена пассажирская платформа длиной 75 м, реконструирован железнодорожный переезд.

Ранее в рамках проекта были уложены вторые пути на участках Гремячая – Котельниково, Гремячая – Чилеково, Чилеково – Жутово, Жутово – Гнилоаксайская и Гнилоаксайская – Абганерово.