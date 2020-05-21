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21 мая 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

Онлайн-фестиваль профессиональной ориентации организуют в столице 23 мая 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Онлайн-фестиваль «PROвыбор. PROдиалог. PROпрофессии» пройдет 23 мая. Он начнется в 11:00 и продлится до 16:00. На мероприятии расскажут о профориентации, стимулировании интереса школьников к высокотехнологичным областям, а также о востребованных направлениях», - говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятие организует центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ в рамках проекта «Профориентационный марафон».

«Мы приглашаем школьников, их родителей и педагогов из Москвы и других регионов на профориентационный онлайн-фестиваль. Для участников подготовили 18 вебинаров, которые делятся на три тематических блока. Цель каждого из них - помочь подросткам выбрать интересную и перспективную профессию», - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Подчеркивается, что участие в фестивале бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

«Современным учащимся непросто определиться с будущей специальностью в условиях стремительного развития технологий. В рамках фестиваля методисты и психологи помогут ребятам разобраться в профессиях будущего, расскажут, где и как пройти пробы и какие интересные задачи в высокотехнологичных областях можно решать уже в школе», - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.