Вывоз ТБО с территории МПБО-2 под видом компоста может быть частью «криминальной схемы»

Аргументы Недели → Общество 13+

21 мая 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Вызов не обработанных отходов под видом компоста с территории МПБО-2 на перегрузочную станцию «ЛСР. Базовые материалы» может быть частью криминальной схемы руководства янинского МПЗ. Такое предположение высказал глава экологического движения «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов в беседе с нашим изданием.

Экологическая общественная организация «Зеленый Фронт» зафиксировала, как с территории «МПБО-2» в Янино выехал грузовик с несортированным мусором, который совершил выгрузку на складской территории около дома 99 по Софийской улице. Проверка адреса по открытым источникам показала принадлежность склада компании «ЛСР. Базовые материалы». Активисты движения заинтересовались, почему мусор, за переработку и транспортировку которого платят петербуржцы, курсирует между Ленинградской областью и Петербургом. «Зеленый Фронт» уже обратился за разъяснениями в компанию «ЛСР. Базовые материалы» и намерен уведомить о произошедшем Следственный комитет.

«Компостная ширма»

Редакция нашего издания обратилась к председателю «Зеленого Фронта» Сергею Виноградову за разъяснением ситуации. Глава экологического движения в беседе с корреспондентом рассказал, почему он считает, что с территории МПБО-2 вывозились именно не обработанные отходы, и как это может быть связано с криминальной схемой по заработку денег.

Глава «Зеленого Фронта» заявил, что был свидетелем загрузки мусора на территории МПБО-2, а потому уверен на 100%, что с мусороперерабатывающего предприятия вывозили не компост.

«Я приехал к МПБО и увидел, что там лежит куча: есть часть компоста, а часть не переработанного мусора. Там прям отходы машинами завозят и разгружают. При этом я много съемок делал, как отходы туда завозят. И вот с этой же кучи машина загрузилась, я видел, что прям оттуда загружают. Мне повезло, что она, когда выезжала, я за ней ехал. При этом у меня снимал регистратор. И видно было, что там не переработанный мусор», - заявил Виноградов.

Объективно оценив увиденное, эколог сделал вывод, что грузовик вез не только компост.

«Отходы сеткой покрыли. Просто они на метр сверху прикрыли отходы, но видно, что там отходы не переработанные. Я там был, видел и для себя на 100% уверен, что мусор брали из общей кучи и загружали необработанные отходы», - заявил собеседник издания.

Сергей Виноградов сообщил, что проследил за грузовиком до места выгрузки. Конечным пунктом мусорного транспортника стал склад на Софийской 99. По словам эколога, на месте он снял момент выгрузки, а также смог поговорить с охранником складской территории и с представителем компании, которой принадлежал грузовик, перевозивший мусор с МПБО.

«Я когда приехал, снял все и постоял у Софийской 99, так как думал, что может еще какие-то машины поедут. Сначала ко мне охранник вышел <…>. Потом, минут через 10, вышел человек и заявил, что он представитель компании, которой принадлежит мусоровоз (вывозивший мусор с МПБО, прим. Ред). В беседе он заявил, что они возят и принимают компост. Я спросил у него: «Так разве это компост? Это же не обработанные отходы». Он сначала спорить пытался, но я сообщил ему, что у меня все снято. Я предложил пройти на территорию, чтобы посмотреть на кучу, сгруженную из привезенного контейнера. Но представитель компании отказался предоставить доступ на территорию», - отметил Виноградов.

МПБО-2 пошел на криминал?

Глава «Зеленого Фронта» высказал предположение, что янинский мусороперерабатывающий завод под видом компоста будет вывозить со своей территории мусор. Таким образом может быть создана иллюзия выполнения предписания Роспотребнадзора по разбору мусорного завала на территории МПЗ. По мнению Виноградова, это очень странная схема, имеющая признаки криминальности и предполагающая заработок, либо воровство денег. Это является основанием для проведения проверок. В настоящий момент «Зеленый Фронт» отправил запрос в «ЛСР. Базовые материалы», чтобы получить пояснения относительно сложившейся ситуации.

«Видимо под видом компоста они будут туда возить мусор. В целом бред, конечно. Сколько надо контейнеров, чтобы туда свозить, а потом куда-то перевозить? Похоже на то, что деньги надо своровать, а другим показать, что что-то возиться», отметил эколог.

Виноградов считает, что в будущем может быть заключен договор между МПБО-2 и иными компаниями для вывоза компоста, а фактически может вывозиться необработанный мусор.

«Что может быть: заключат договор с этой компанией по вывозу компоста. Потом его покажут. Мол, смотрите - машины, мы вывозим. Только проверить сложно будет. Я когда подъехал, то увидел еще две машины, которые, то ли были загружены, то ли нет. Одна машина битком была, повезло. В итоге там не разберешься, что возят», - подчеркнул эксперт.

Председатель экологического движения не исключил, что потом этот договор еще и оплатят. Поймать нарушителей будет сложно. Даже если одну машину остановят, то контролирующим органам просто скажут, что не то загрузили.

В завершение беседы Виноградов подчеркнул, что сложившаяся ситуация вызывает беспокойство из-за непрозрачности процесса по организации вывоза мусора.

«<…> Если вы начали вывозить официально – флаг вам в руки. Если вы вывозите на сторонние территории, которые принимают мусор, все оплачиваете, то какие проблемы? Но зачем прячетесь, занимаетесь какими-то «левыми схемами» - вместо одного другое везете? Почему везется мусор не на полигон, а на станцию перегруза? Это бред, сколько вот так навозите?», - подытожил Виноградов.

Напомним, 18 апреля Следственное управление Следственного комитета Ленинградской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении МПБО-2 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». 30 апреля СУ СК РФ Ленобласти предъявил обвинение директору МПЗ Тихону Шмелеву. На данный момент следствие запросило проведение криминалистических экспертиз, а также отправило в межрайонную природоохранную прокуратуру Ленобласти материалы дела для составления надзорной инстанцией иска к МПБО-2. Несмотря на общественный резонанс, глава МПБО Тихон Шмелев не контактирует с общественностью и СМИ.