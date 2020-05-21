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Путин наградил орденами Почета Василия Небензю и Марию Захарову

, 08:26 [ «Аргументы Недели» ]

Путин наградил орденами Почета Василия Небензю и Марию Захарову
Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, постпред РФ при ООН Василий Небензя и посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Аветисян стали кавалерами ордена Почета.

Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что награды вручаются «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».

Кроме дипломатов, награды получили деятели культуры и искусства. В частности, орденом «За заслуги перед Отечеством II степени» награждены народный артист СССР Юрий Башмет, народный артист РФ Борис Щербаков и кинооператор Владимир Климов.

Ранее кавалерами ордена Почета становились Рамзан Кадыров и Филипп Киркоров.

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