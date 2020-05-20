Челябинский водитель рассказал, зачем мыть дороги в дождь

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20 мая 2020, 23:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Петра Сафонова

Водитель поливомоечной машины Сергей Шушарин рассказал, зачем спецтехника выходит на работу в дождь.

Ежедневно на улицах города работает не менее 20 поливомоечных машин КДМ, которые принадлежат новому подрядчику по уборке городских дорог — ООО «Строймеханизация».

По словам водителя Сергея Шушарина, наиболее эффективная уборка — в дождливую погоду, так как объем воды увеличивается и грязь легче смыть.

«Когда на дорогу одновременно выходят две поливомоечные машины, то одну улицу мы можем убрать только в два приема, если идем от осевой, — рассказывает Сергей Шушарин. — А когда прилотковую часть вымываем, то выливаем одну лейку с бордюра. Я смачиваю грязь вдоль бордюра, а вторая машина ее уже выкидывает, трактора — подбивают».

В ливень поливомоечные машины останавливают свою работу, а трактора (МТЗ) продолжают уборку.

«Для них нет разницы — ливень или мелкий дождь, — говорит Сергей Шушарин. — Они выезжают, а уже потом мы встречаемся и обсуждаем, где и как лучше сделать».

Напомним, сегодня многих челябинцев возмутили поливомоечные машины, которые работали на дорогах в дождь. В мэрии горожан также заверили, что такой подход в организации уборки вполне оправдан.

«Дождь, каким бы сильным он ни был, лишь прибивает пыль. Но при этом во время дождя грязь размокает, и вот тогда она гораздо легче смывается сильной струей воды», — сообщает телеграм-канал «Мэрские новости».