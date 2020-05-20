Сбежавших вахтовиков вернули в обсерватор под Магнитогорском

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20 мая 2020, 23:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Два вахтовика, эвакуированные с Чаяндинского месторождения, сбежали из обсерватора, расположенного на территории санатория «Карагайский бор». Мужчин задержали, по решению Верхнеуральского суда они доставлены обратно в обсерватор.

Напомним, 200 работников месторождения с отрицательным анализом на коронавирус вернули двумя рейсами в Челябинскую область. В санатории они должны провести 14 дней. Сегодня стало известно, что двое мужчин самовольно покинули территорию санатория. О случившемся сразу же сообщили в Роспотребнадзор и в правоохранительные органы. Один из беглецов, проживающий в Агаповском районе, заперся в своем доме, другой — так и не появился по месту жительства в Магнитогорске, но позже был задержан.

Вечером 21 мая Верзнеуральский суд удовлетворил требования Управления Роспотребнадзора о принудительной изоляции. Из зала суда в обсерватор беглецов увезла полиция.