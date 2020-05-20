Варвара Караулова, пытавшаяся сбежать в Сирию, выходит замуж за своего адвоката

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20 мая 2020, 22:49 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Бывшая студентка философского факультета Варвара Караулова, пытавшаяся сбежать в Сирию к боевику, выходит замуж за своего адвоката. Девушка опубликовала в соцсети Facebook фото с юристом Олегом Елисеевым, который защищал ее интересы.

О женитьбе сообщил будущий супруг Вари. Пара сожалеет, то они не смогут пригласить всех друзей. Свадьба Варвары и Олега пройдет в узком кругу. "Друзья, в нашей жизни большое радостное событие. Скоро состоится наша свадьба с Варварой Карауловой. В связи с некоторыми ограничениями установленными в нашей стране коронавирусом, сама свадьба пройдёт в узком семейном кругу. Поэтому прошу простить всех, кого хотим, но не можем пригласить на мероприятие. Мы ещё соберёмся и увидимся со всеми нашими друзьями. В общем, я похвастался", - поделился жених. Фолловеры отмечают, какой красавицей стала Варя.

В 2015 году Варвара Караулова неожиданно пропала. Ее начали искать родные. Оказалось, студентка полетела в Стамбул, чтобы через Турцию перебраться в Сирию и выйти замуж за боевика ИГ Айрата Саматова. (Террористическая организация "Исламское государство" в РФ запрещена). Девушку задержали на границе и депортировали в Москву.

В России Карауловой предъявили обвинение по статье уголовного кодекса РФ "о приготовлении к участию в деятельности террористической организации".

Суд приговорил ее к 4,5 годам лишения свободы. Варвара отбыла в колонии 3,5 года, после чего была освобождена по УДО. Она вышла на свободу 27 апреля 2019 года.