В США начали отслеживать контакты лиц с COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

20 мая 2020, 22:14 [ «Аргументы Недели» ]

В США начали отслеживать контакты людей, у которых выявлена коронавирусная инфекция COVID-19. Власти Алабамы, Северной Дакоты и Южной Каролины одобрили применение на территории этих штатов мобильных приложений, использующих технологию, созданную совместно Apple и Google.

Телекомпания CNBC 20 мая передала, что в начале апреля компании Apple и Google сообщили об объединении сил с целью помочь медикам отслеживать контакты лиц с диагнозом COVID-19.

Они разработали технологию, с помощью которой можно отслеживать контакты с помощью беспроводной связи Bluetooth.

В трех указанных штатах программы были созданы разработчиками мобильных приложений для врачей и организаций, работающих в сфере здравоохранения.

Технология востребована не только в США. Запросы на ее получение поступили из 22 стран и других штатов Америки.

В мире коронавирусом заразились более пяти миллионов человек, из в США - более 1,53 млн человек.