Мишустин назначил Вагнера новым замглавы Роскомнадзора

Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Милоша Вагнера новым заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора).
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее в марте Михаил Мишустин назначил главой Роскомнадзора Андрея Липова, освободил от занимаемых должностей заместителей руководителя ведомства Александра Панкова и Антонину Приезжеву по их просьбе.
В апреле Мишустин назначил Олега Терлякова и Виктора Логунова на должности заместителей руководителя Роскомнадзора