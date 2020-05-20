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Мишустин назначил Вагнера новым замглавы Роскомнадзора

, 21:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Мишустин назначил Вагнера новым замглавы Роскомнадзора
Михаил Мишустин, фото: Russian Government, globallookpress.com

Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Милоша Вагнера новым заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора).

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее в марте Михаил Мишустин назначил главой Роскомнадзора Андрея Липова, освободил от занимаемых должностей заместителей руководителя ведомства Александра Панкова и Антонину Приезжеву по их просьбе.

В апреле Мишустин назначил Олега Терлякова и Виктора Логунова на должности заместителей руководителя Роскомнадзора

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