Мишустин назначил Вагнера новым замглавы Роскомнадзора

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20 мая 2020, 21:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Михаил Мишустин, фото: Russian Government, globallookpress.com

Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Милоша Вагнера новым заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора).

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее в марте Михаил Мишустин назначил главой Роскомнадзора Андрея Липова, освободил от занимаемых должностей заместителей руководителя ведомства Александра Панкова и Антонину Приезжеву по их просьбе.

В апреле Мишустин назначил Олега Терлякова и Виктора Логунова на должности заместителей руководителя Роскомнадзора