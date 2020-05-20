Преступление без наказания

Аргументы Недели → Общество 13+

20 мая 2020, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Восемь лет безрезультатно добивается справедливости Александра Ионова, которая стараниями судебных приставов Центрального округа Краснодара потеряла и недвижимость, и бизнес. Здоровье вера в главенство закона ушли следом.

Такие истории редко становятся поводом для общественного обсуждения. В них нет крови, высокопоставленных преступников или обманутых знаменитостей. В общем, отсутствует та «изюминка», которая привлекает внимание читателя-зрителя-пользователя. Но, как ни странно, именно такие дела наносят, пожалуй, наиболее сильный репутационный удар по всей правоохранительной системе, потому что при очевидности допущенных нарушений никто не несет наказания. И, как следствие, честный человек, которого фактически обобрали, не имеет законной возможности добиться справедливости – в инстанциях лишь разводят руками и отмахиваются отписками.

Честность - порок

ООО «Инженер-Юг» - компания, которая занималась проектированием промышленных и гражданских объектов до событий, которые в корне перевернули жизнь семьи Ионовых. Созданная в 2007году фирма, имела полный штат высококвалифицированных работников. Это был сплоченный коллектив профессионалов, с опытом работы отдельных специалистов в строительной сфере до 40 лет и более, за плечами которых не один десяток спроектированных и построенных объектов по Краснодару и Краснодарскому краю, в число которых входили налоговые инспекции, объекты МВД, краевого суда, жилые застройки, административные здания, торговые комплексы и т.д

В созданную фирму были вложены собственные средства. Так как на государственную поддержку и получение кредитов от банков рассчитывать не приходилось.

Реально занимающиеся проектированием организации для получения допуска СРО должны быть полностью укомплектованы: специалистами имеющими высшее профессиональное образование в проектировании и строительстве, оборудованием, лицензированным программным обеспечением, мебелью, и помещением.

Оборудование и мебель были переданы в аренду Инженер-Юг» сотрудницей фирмы Науменко И.А.

Фирма арендовала офис, располагавшийся в Западном административном округе г. Краснодара, на первом этаже по адресу ул. Лузана, 19 общей площадью 168 кв. метров, который принадлежал матери директора «Инженер-Юг» Ионовой Наталье Александровне.

В 2007 году, как физическое лицо(!), Ионова Александра берёт ипотечный кредит в размере 4,5млн.руб. под поручительство матери и залог части офиса по ул. Лузана,19 площадью 88,95кв.м.

Случившийся в 2011 году кризис сейчас уже мало кто помнит, ввиду чрезмерной частоты этих негативных явлений, но тогда он серьезно ударил по экономике. Закрывались банки, (отозвали лицензию у банка «Капитал кредит, где был открыт единственный расчётный счёт ООО «Инженер-Юг», деньги не вернули) количество заказов на проектирование сократились. Платежеспособность заказчиков резко упала. При этом правоохранительные органы не переставали «кошмарить» бизнес Ионовой Александры.

В сложившейся ситуации образовалась просрочка платежей по ипотечному кредиту. На залоговую недвижимость был наложен арест.

Банк обратился о взыскании остатка долга по ипотечному кредиту в суд, который согласился с доводами представителя финансовой организации. Возбудили исполнительное производство в отношении двух физ.лиц.

Такие ситуации случаются часто, так как ипотечный кредит в России сам по себе рисковое дело и все выходят из неприятностей по-разному. Александра Ионова пошла по пути честного исполнения своих обязательств.

Достигли договоренности с банком о том, что недвижимость будет продана через известную риэлтерскую фирму и все долги, включая проценты и пени, будут погашены.

Покупатель, согласившийся купить офисное помещение за девять миллионов рублей, нашелся. Этих денег с лихвой хватило бы не только на расплату по счетам, но и поддержку бизнеса в трудное время. Однако вот тут все пошло кувырком.

Торг неуместен.

Придя на работу 25 июня 2012 года сотрудники ООО «Инженер-Юг» и директор не смогли попасть в офис, так как дверной замок был заменен. Вся техника, документы, личные вещи, находились внутри помещения, куда никто из сотрудников фирмы попасть не мог.

- Были отключены датчики охраны, пожарной сигнализации. Через стеклопакет виднелась прикреплённая на жалюзи бумажка с печатями и подписями пристава Центрального округа Краснодара Бадаляна и директора ООО «Альфа», Вспоминает Александра Ионова. – Естественно, я стала сразу разбираться и в этот же день обратилась в управление Росреестра за выпиской, из которой узнала, что с 30 мая половина нашего офиса, которая находилась в залоге, то есть 88,95 квадратных метра принадлежит некоей госпоже Козловой И.Г.

Оказалось, что залоговое имущество на которое было обращено взыскание уже продано с торгов чуть более, чем за два с половиной миллиона, притом очень интересным способом. Выяснилось: торги проводились дважды, но в первый раз были признаны несостоявшимися и стартовая цена снижена на 15 процентов. Затем по торгам помещение купили и лишь после этого в Первомайском районном суде Краснодара сняли арест.

Из протокола того судебного заседания следует, что ни Натальи Ионовой, ни ее представителя в процессе не было, а пристав Бадалян объяснил это тем, что не смог найти должницу, так как она живет в Ростове-на-Дону. Краткая справка – Наталья Александровна Ионова более двадцати лет живет по одному и тому же адресу в г. Краснодаре, который неоднократно указывался и в кредитных документах, и в других официальных источниках.

Забежим немного вперед и по покупателю. В рамках расследования уголовного дела, о котором пойдет речь дальше, в качестве свидетеля допрашивалась гражданка Козлова. Она показала, что летом(!) 2012 года (хотя по «документам» помещение ушло с молотка в её владение зимой 2012, то есть раньше: здесь и далее прим. ред.) какой-то знакомый (не помнит кто именно), предложил ей прибрести это самое помещение. Со слов свидетельницы офис заинтересовал ее как место под будущий магазин электротоваров. Далее по протоколу: помещение будущей покупательнице показывал директор ООО «Альфа» Геворкян – эта фирма занималась продажей арестованного имущества от имени Росимущества . По словам Козловой видела она и женщину, которую ей представили как собственницу помещения Ионову. Вот только описанные приметы той самой женщины никак не совпадают с Ионовыми.

Из показаний свидетеля (дословно): «После осмотра данного помещения, я решила приобрести помещение, за какую сумму в настоящий момент не помню, но представитель торгующей организации ООО «Альфа» Геворкян Г.В. сделал мне скидку…. После чего, мне вышеуказанный знакомый (которого свидетель не помнит) посоветовал знакомого Сагова Х.Г. Примерно на следующий день я встретилась с Саговым Х.Г. обсудила с ним все вопросы по поводу купли продажи офиса №117…., которому я в последующем выписала нотариальную доверенность на преставление моих интересов по приобретению и оформлению помещения на меня, а также последующей продажи данного помещения. В последующем Сагов Х.Г. реализовал данное помещение, за сколько сейчас уже не помню, так как у меня отпала необходимость в использовании данного помещения».

Довольно странная забывчивость у человека, который тратит на недвижимость миллионы и потом даже не помнит за сколько ее продает. Что касается гражданина Сагова Х.Г., то неизвестный знакомый посоветовал его забывчивой покупательнице очень удачно, так как в недавнем прошлом Х.Г. занимал не последнюю должность в системе судебных приставов края и, конечно, прекрасно разбирался в тонкостях дела.

Упорство отчаявшихся.

Вырученной за офис суммы не хватило для полного погашения долга перед банком и пристав наложил взыскание на пенсию Натальи Ионовой. Притом в счет погашения шла вся пенсия, а не ее часть. Забегая вперед. Сейчас задолженность перед банком (в т.ч. срочная задолженность по кредиту, просроченная задолженности по кредиту, срочные проценты, просроченные проценты, проценты по просроченной задолженности, пени на просроченную задолженность по кредиту, пени на просроченную задолженность по процентам и не включенный в договор НДС(!)) полностью погашена, так как спустя время, в не самый удачный экономический момент, удалось по самой низкой цене продать оставшуюся половину офиса и тем самым закрыть вопрос с долгом банку.

Но вернемся к событиям 2012-го.

Офис опечатали вместе с имуществом сотрудников, которые никаким боком не имели отношения к исполнительному производству. А все это имущество – компьютеры, принтеры, мебель и многое другое приставом Бадаляном было оценено в 29300 рублей. Учитывая, что это цена одного ноутбука средней руки – довольно странная цифра. Хотя здесь возможно было бы предположить и иное объяснение размера суммы. Дело в том, что производить оценку имущества единолично приставу-исполнителю по закону позволено только если сумма не превышает 30 тысяч рублей. Это тоже для справки.

Имущество ни в чем не повинных людей с торгов приобрела некая гражданка Ларионова Г.С., которая при даче показаний на следствии заявила, что не помнит как расплачивалась за покупку, а спустя час продала его какому-то мужчине «30-40 лет, который предложил ей цену, которая была выше, чем по договору купли продажи с ООО «Альфа»…

Что касается личности гражданки Ларионовой, то по сведениям за предшествующий год о доходах госслужащих, она являлась сотрудником службы судебных приставов. Да и гражданин Сагов на допросе подтвердил что с данной женщиной они были коллегами.

По делу возврата проданного имущества в суд обращалась одна из сотрудниц «Инженер-Юг» и даже выиграла первую инстанцию – действия пристава Бадаляна в этой части были признаны незаконными. Однако в дальнейшем судебная коллегия по гражданским делам краевого суда отменила это решение, так как истицей был пропущен десятидневный срок подачи заявления. Таким образом, соглашаясь, что имущество принадлежало ни в чем неповинному в долгах человеку, суд фактически узаконил лишение его собственности.

В мае 2015 года следственным отделом СК по Западному округу г. Краснодара было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении пристава Бадалян А.М. на данный момент известно, что его закрывали 16 (!) раз.

- Я писала во все инстанции, рассказывая о ситуации, в которой оказалась. Возможно, именно это упорство и стало причиной возбуждения уголовного дела. Однако ход его расследования неудовлетворительный. За три года с момента подачи заявления и до возбуждения уголовного дела ни меня, ни кого-либо другого из ООО «Инженер-Юг» ни разу не опрашивали. После возбуждения уголовного дела, в течение трех лет, следствие без объяснения причин не рассматривало предоставленные ООО «Инженер-Юг» доказательства и факты совершения группой лиц преступлений незаконно завладевших имуществом потерпевших. В итоге я обратилась в суд с жалобой на незаконное бездействие руководителя СО по Западному округу. Однако суд мы проиграли, хотя представили массу доказательств, в том числе письма из прокуратуры, подтверждающие затягивание расследования. Я настолько привыкла к отказам, что смеюсь при словах, что мы живем в правовом государстве. Меня фактически лишили бизнеса. Люди остались без работы. По оценке экспертов от 2016 года, наши потери, в виде украденного имущества и вынужденного невыполнения обязательств перед партнерами по проектированию объектов, по состоянию на 2012 год составляли более сорока четырех миллионов рублей. Из-за всей этой ситуации моя мама почти ослепла, перенесла несколько операций, заработала сахарный диабет и чудом избежала смерти, в ККБ ей установили кардиостимулятор. Отец перенес инфаркт. Я не имею возможности вести бизнес с 2012 года. А люди, которые нас обобрали преспокойно живут и получается, неподсудны. Правоохранительные органы в упор не видят, что здесь действовала преступная группа, хотя это очевидно. Никому ничего не интересно. Даже уголовное дело по превышению полномочий закрыто в нарушение п.1.1 ст.214 УПК РФ. О какой справедливости может идти речь, если при наличии документов, экспертиз, полной хронологии преступления меня никто не слышит и не защищает? – спрашивает Александра Ионова.

При изучении сотен страниц, составляющих лишь незначительную часть переписки Александры Ионовой с инстанциями самых разных уровней, чувствуется бессильная злость. Казалось бы, для решения этого вопроса достаточно было просто сопоставить даты продажи с торгов офиса и снятия с него ареста и все. Ведь официальные документы показывают, что пристав не уведомив должным образом должников передал недвижимое имущество на реализацию, а торгующая организация сначала «продала» имущество, а потом нашла на него покупателя и потом только с него сняли арест. Одного этого достаточно, чтобы признать сделку незаконной и вернуть все в первоначальное положение. А дальше, если действовать в логике правового государства, правоохранители должны сопоставить факты, хронологию, установить близость знакомства всех персонажей и дать однозначный ответ – было ли это преступление в группе лиц или всего лишь пристав немножко превысил свои полномочия. Но этого нет. По факту мы имеем разрушенный бизнес, отобранное имущество и борьбу одного отчаявшегося человека с системой, которой он неинтересен.

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