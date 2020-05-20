Депутат МГД: в годовщину 75-летия атомной промышленности на Ордынке установят памятник Ефиму Славскому

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20 мая 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В рамках празднования 75-летия атомной промышленности с мая по декабрь текущего года в РФ пройдет множество тематических мероприятий, рассказал журналистам депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Так, осенью в Сочи запланировано провести WorldAtomicWeek, который станет международной площадкой для сторонников атомной энергетики. В декабре в Москве откроют павильон «Атомная энергетика» на ВДНХ, который пока закрыт на реставрацию. По словам Герасимова, одним из самых значимых событий станет установка памятника Ефиму Славскому на Большой Ордынке в парадном сквере госкорпорации «Росатом». Славский возглавлял Минсредмаш почти 30 лет. Инициатива по установке памятника поступила в Мосгордуму от «Росатома» в феврале этого года. 19 мая предложение было рассмотрено членами профильной комиссии Мосгордумы. Вопрос обсуждался с участием председателя комиссии по монументальному искусству И.Н. Воскресенского. Решение о возведении монумента было поддержано единогласно. Сроки установки монумента обсуждаются.

Отметим, что Ефим Славский трижды получил звание Героя Социалистического Труда, а также 10 раз был удостоен орденом Ленина за большой вклад в становление и развитие атомной отрасли страны. Именно он обеспечил ядерный «щит» СССР и выполнил ряд правительственных заданий по созданию ядерного оружия и использованию атомной энергии в мирных целях. Кроме того, он принимал участие в разработке и внедрении технологии по добыче урана и применению изотопов в медицине и сельском хозяйстве.

Добавим, в 2008 году приказом госкорпорации «Росатом» был учреждён ведомственный орден «Е. П. Славский», которым награждают работников сферы использования атомной энергии.