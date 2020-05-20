С 15 июня Греция планирует открыть границы

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20 мая 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели», Сергей Сыч ]

Греция борется за спасение туристического сезона, особенно пострадавшего от пандемии коронавируса. Профессионалы в сфере туризма с нетерпением ждут официальных заявлений, а желающие отдохнуть задаются вопросом: когда же Греция откроет свои границы для иностранных туристов?

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на прошлой неделе заявил, что туристическая отрасль заработает 1 июля, но во вторник, во многих СМИ появилась информация, что возможно, это произойдет на пол-месяца раньше.

Правительство Греции, как сообщается, решило открыть границы для туристов из Шенгенской зоны и Израиля к 1 июля, но возможно, даже раньше, к 15 июня сообщают правительственные источники. Органы здравоохранения Греции уже одобрили планы открыть ворота для иностранных туристов, однако окончательный ответ остается за премьер-министром.

Если Мицотакис примет такое решение, это означает, что сезонное жилье откроется гораздо раньше, например 8 июня»

Оптимистичные оценки говорят о том, что 7-8 миллионов туристов проведут свой отпуск в Греции, по сравнению с 34 миллионами в 2019 году.

Вечером во вторник, глава гражданской защиты Никос Хардалиас объявил, что путешествия на острова возобновляются 25 мая. С 20 мая возобновилось железнодорожное движение между Афинами или Салониками.

Между тем, Болгария согласилась наладить сообщение с Грецией с 1 июня. Похоже туристический сезон В Грецию всё-таки состоится.