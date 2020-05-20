Сотрудники МЧС продезинфицировали более 400 южноуральских учреждений

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20 мая 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы МЧС России по Челябинской области

В Челябинской области подразделения МЧС продолжают масштабную работу по дезинфекции социальных учреждений.

На сегодняшний день обработано 449 объектов, это более 2 миллионов квадратых метров. Для предотвращения распространения коронавируса специальным раствором обрабатывают учреждения здравоохранения, социальной сферы, транспорт.

Заявки на дезинфекцию поступают в Центр управления в кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Челябинской области. Объекты обрабатывают два подразделения: военнослужащие Уральского учебного спасательного центра МЧС России (пос. Новогорный) и Специализированная пожарно-спасательная часть (г. Челябинск).

Губернатор Алексей Текслер выразил благодарность за работу сотрудникам Главного управления МЧС России по Челябинской области.