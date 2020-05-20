Сотрудники кафе и ресторанов по всей России разделись в Сети со словами: «Дайте нам зарабатывать, мы голые и голодные»

Аргументы Недели → Общество 13+

20 мая 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Казани запустили фото-флешмоб «Голый голод» в поддержку заведений общественного питания, которые из-за карантина оказались в тяжелой финансовой ситуации. К столице Татарстана уже присоединились другие крупные города.

Подобный флешмоб под девизом «Вы нас раздели» уже проводили во многих странах Европы. Сотрудники общепита, обнажившись для фото, требовали разрешить им работать с соблюдением мер безопасности. К проблеме удалось привлечь внимание, частично вопрос решился. Теперь и россияне надеются, что после столь откровенного перфоманса их услышат.

«Мы представляем общепит, но в целом пострадали десятки или сотни отраслей малого и среднего бизнеса, тысячи людей персонала. И это без учёта самозанятых, индивидуальных предпринимателей. А про некоторые сферы буквально забыли. Уже довольно продолжительное время функционируют производства, строительные объекты, люди ежедневно пересекаются друг с другом в транспорте и продуктовых гипермаркетах. При этом сфера услуг (туризм, развлечения, гостиничный бизнес, общепит, event и многие-многие другие) буквально не знает, что несет завтрашний день: когда с нас снимут ограничения, когда мы сможем принимать гостей и работать. Мы хотим, чтобы нас заметили и, наконец, ответили нам», - прокомментировала акцию маркетолог сети заведений в Казани Ульяна Кольцова.