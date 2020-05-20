Всегда быть в маске - судьба моя: как долго будет длиться масочный режим

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20 мая 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели», Алина Мухина ]

Фото: соцсети

Жизнь после снятия карантина не сразу вернется в привычное русло. В эпоху посткоронавируса еще долго придется соблюдать ограничения – об этом говорят врачи и политики во всем мире.

Наверное, нам пора уже смириться с тем, что в масках нам придется ходить долго. Дизайнеры все продолжают выпускать новые маски под своим брендом, вот недавно к ним присоединилась и Ким Кардашьян. А для Азии ходить в масках – часть культуры, которая сегодня проявляется еще активнее.

Многие специалисты в Китае считают, что отсутствие требований карантинного ношения масок гражданами и стало причиной таких огромных масштабов заражения коронавирусной инфекцией в странах Европы и на территории США. Так в интервью журналистам издания «Science» генеральный директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Джордж Гао заявил, что «крупнейшей ошибкой Европы и США» является отсутствие жестких мер карантина и необязательность тотального ношения медицинских масок всеми жителями страны. Поэтому Западные страны все же решили пойти по «китайскому варианту» и начали вводить «масочные режимы».

Ношение масок действительно было недооценено, так как по мере изучения особенностей нового коронавируса, становилось понятно, что рекомендация ношения масок «только явными больными» является ошибочной. Сейчас врачи выяснили, что инкубационный период с момента инфицирования составляет длительный период и часть этого времени человек является разносчиком инфекции. Еще чуть позже стало известно, что более 50% зараженных вообще не имеют симптомов, при этом они могут заражать воздушно-капельным путем других людей и поверхности в общественных местах (товары и полки в магазинах, поручни в транспорте и т. п.).

Главное — не строить ложных иллюзий относительно масочного режима. К этому призывают врачи. Сейчас масочный режим считается как послабление карантина. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, ношение масок позволяет двигаться к «нормализации жизни».

Например, 18 мая власти Испании сообщили об ужесточении в стране масочного режима. И теперь ношение масок станет обязательным не только в транспорте, но и в других общественных местах. Сейчас уже планируется ввести масочный режим в Испании обязательным даже на улице. По словам премьера Педро Санчеса, страна имеет шансы вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация продолжит развиваться так, как в настоящее время. Сейчас в Испании действует режим повышенной готовности, он актуален до 24 мая, но правительство намерено продлить его еще на месяц.

Главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава Московской области Зинаида Труш также считает введение масочного режима необходимой мерой. «Масочный режим, дезинфекция, соблюдение всех правил - сейчас это очень важно. Заболеваемость растет. Чтобы предупредить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции, носить маски нужно обязательно. Многие люди продолжают работать, ездят в общественном транспорте – и как раз масочный режим минимизирует распространение вируса, чтобы прервать цепочку заражений».

Италия – еще одна страна, которая была в числе мировых лидеров по числу заболевших и умерших. С понедельника, 18 мая, в Италии часть ограничений сняли: открыли кафе, бары, рестораны, салоны красоты и парикмахерские. Но при этом посетители и сотрудники должны соблюдать социальную дистанцию в один метр и носить маски. И, скорее всего, такие условия по ношению масок продлять еще долго.

В Катаре ношение масок очень строго ограничивается и стало обязательным. Тем, кто выходит из дома без маски, грозит тюремное заключение до трех лет или штраф в 200 тысяч риалов (55 тысяч долларов). В Катаре доля зараженных – одна из самых высоких в арабском мире. Коронавирус диагностирован более, чем у 30 тысяч человек, тогда как население страны составляет менее 3 млн человек.