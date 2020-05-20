Онлайн-форум «Зерно России: новая реальность» состоится 29 мая

Аргументы Недели → Общество 13+

20 мая 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Онлайн-форум «Зерно России: новая реальность» - это закрытая отраслевая деловая площадка, где у участников есть возможность услышать ответы на наболевшие вопросы напрямую от экспертов.



Аудитория форума: агрохолдинги, агрофирмы, КФХ, производители и поставщики сельхозтехники, семян, СЗР и оборудования, элеваторы, хлебозаводы, производители комбикормов, перевозчики, представители министерства сельского хозяйства и посольств, страховых компаний и банков, брокеры, трейдеры, экспортеры зерна и другие.



Ведущие спикеры зернового рынка представят свой опыт и самую последнюю аналитику.



Наши спикеры:



Дарья Снитко, Руководитель центра экономического прогнозирования, «Газпромбанк»

Аминат Сулейманова, управляющий партнер AVELLUM

Ольга Граб, Аналитик аграрных рынков Черноморского региона, Refinitiv

Виталий Шамаев, генеральный директор «Агроспикер»

Андрей Морунков, Директор по растениеводству ООО «ПензаМолИнвест» (Дамате)

Михаил Ханов, директор Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна»

Артём Беляев, генеральный директор ООО «Белая Дача Фарминг»

Дунаев Николай, Председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по промышленности, вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ"

Соколов Сергей, Заместитель председателя Комитета "ОПОРЫ РОССИИ"

Майорова Анна, руководитель по развитию направления АГРО "Атлас Чейн"

Владислав Варшавский, генеральный директор, АКГ «ЮИКЦ»

Темы выступлений:



Российский аграрный сектор: Зерно и Деньги – 2020/21.

Посевная. Состояние посевов в разных регионах России.

Мировые рынки зерна. Что происходит в странах-потребителях российского зерна?

Зерновой рынок России в сезоне 2020/21.

Рынок зерна в России: проблемы и перспективы.

Международная торговля: минимизация рисков.

Цифровые платформы как инструмент оптимизации процессов заключения сделок купли/продажи зерновых и их перевозки.

Рынок зерна в России: меры поддержки фермеров.

Действующие меры поддержки производителей зерна в России.

Комплексный подход в работе с перевозками в агросекторе: развоз готовой продукции по сетям, доставка в порт, выпуск водителей в рейс 24*7.



В ходе мероприятия, у Вас будет возможность задавать свои вопросы спикерам.



Зарегистрируйтесь бесплатно http://events.agbz.ru/



* Участие в онлайн-конференции не требует установки специальных приложений.