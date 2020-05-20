До появления вакцины нам придётся жить в предвоенном режиме

Аргументы Недели → Общество 13+

20 мая 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

Ещё не закончилась первая волна пандемии, как учёные предсказывают наступление второй. Также различные эксперты предупреждают о невозможности восстановления экономики в этом году. На это уйдёт несколько лет. Обществу потребуется перестроиться на предвоенный режим: увеличить продовольственные запасы, изменить правила ведения бизнеса, перевести часть работы на удалёнку.



Экономисты предполагают, что ситуация может начать улучшаться только после появления эффективной вакцины. Если этого не произойдёт, страны не смогут запустить свои экономики.



Правительства должны выработать алгоритм действий на случай волн заражений. Это позволит максимально быстро реагировать на ухудшение ситуации. Также требуется исправить недочёты, выявленные в системе здравоохранения с появлением пандемии. Важно увеличить запасы защитных средств, аппаратов вентиляции лёгких, выделить дополнительные средства для лечебных учреждений. При этом нельзя забывать о людях, страдающих другими заболеваниями, не имеющих отношение к коронавирусу.



В Минздраве надеются на завершение коронавирусной инфекции к июлю.



