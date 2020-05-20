Вопрос латвийцев: в этой стране есть власть

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20 мая 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

В последнее время балтийскому бюро «Аргументы Недели» приходится слушать крик-вопрос латвийцев: «Не молчите! Пишите! В этой стране вообще есть власть?» Мы продолжаем тему о том, как под шумок коронавируса крупные организации и государственные структуры «имеют» латвийцев.

Дошло дело в Латвии и до пенсионеров! Пожилым людям, под шумок коронавируса, стали отключать за неуплату телефоны и телевизоры. Нет, пенсионеры не являются злостными неплательщиками… Тут ситуация другая: пожилые люди предпочитают ходить в банк и оплачивать счета. А что делать тогда, когда банки закрыты? Что делать тогда, когда запись на прием к оператору в банк, увы, растягивается на долгое время? Что делать пенсионерам, когда транспорт стал платным, а пенсии не столь большие? Что делать пожилым людям, которые не могут освоить «новые технологии»? Простите, они «изгои» получаются?

В последнее время участились случаи, когда пожилым людям отключают телефоны и телевизор за неуплату. Но странность в том, что они нашли способ заплатить, но деньги до поставщика услуг, увы, не дошли. Как оказалось, виноваты банки. По непонятным причинам, банки не спешат переводить деньги пенсионеров на счет фирм сотовой связи, интернет- услуг и т.д.

Крик-вопрос латвийской пенсионерки Валентины С.: «Я уже долго разбираюсь с банком «Citadele». Шантаж и вымогательство! Деньги не перевели и мне отключили телефон. А я пожилой человек! Вызвала службу спасения. Помощь нужна была. Банк виноват. Этот банк мне все нервы вымотал! У инвалида 15 евро берут за справку. Именно в карантин! В карантин! Все это началось в карантин!!! Куда власть смотрит? Разве же так можно поступать с пожилыми инвалидами? Куда власть смотрит? В карманы нищих? В банках одни «бандиты» сидят. Есть в этой стране власть?»

Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось с этим вопросам к политикам Латвии…

Разочарую… Никто нам не ответил на вопрос! Без комментариев!