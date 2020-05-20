В ЗСК прошло обсуждение дополнительных мер поддержки бизнеса

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20 мая 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Вице-спикер ЗСК Сергей Алтухов провел расширенное заседание возглавляемого им комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности и комиссии ЗСК по поддержке малого и среднего предпринимательства при фракции ВПП «Единая Россия», созданной по инициативе председателя кубанского парламента Юрия Бурлачко.



Участие в работе заседании, в повестке которого были четыре вопроса, также приняли министр экономики Краснодарского края Александр Руппель, депутаты и сотрудники аппарата ЗСК, руководители профильных департаментов краевой администрации.



Первый вопрос касался дополнительных мер поддержки бизнеса.



- Нами неоднократно проводились совещания и заседания рабочих групп по обсуждению поступающих в адрес ЗСК обращений индивидуальных предпринимателей и организаций, работающих в различных отраслях экономики и пострадавших в связи с введением карантинных мер. Комитетом совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае, Общественной палатой Краснодарского края, членами экспертно-консультативного совета при комитете, молодыми депутатами были сформулированы и проработаны предложения, поступившие в ходе заседания комитета, — отметил Сергей Алтухов.



В числе предлагаемых мер — продление действия ЕНВД, доработка патентной системы налогообложения. Также, по мнению законодателей, требуется снижение ставки по эквайрингу и исключение из суммы налогового платежа расходов на приобретение контрольно-кассовой техники. Речь шла и о необходимости улучшения обратной связи с предпринимателями по вопросам получения ими господдержки. Далее собравшиеся рассмотрели вопросы, касающиеся деятельности фондов микрофинансирования субъектов МСП и развития бизнеса, а также фонда развития промышленности, проанализировали работу учреждений потребительской сферы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Как было отмечено на заседании, промышленная отрасль вопреки прогнозам показывает рост по сравнению с прошлым годом. Химпром и легкая промышленность увеличили объем за счет большого спроса на антисептические средства и защитные материалы.



Вице-спикер Сергей Алтухов особое внимание уделил тому, что комитет рассмотрел отчеты о ходе реализации государственных программ Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» (в части курируемых подпрограмм), «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности» за первый квартал 2020 года. Замечаний по ним у парламентариев нет, но в связи с экономической обстановкой необходимо взять их реализацию на особый контроль, чтобы по итогам года выйти на их стопроцентное выполнение.